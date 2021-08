Calciomercato Juventus, Pjanic può tornare: decisivo il Gamper?

Secondo le ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, Miralem Pjanic sarebbe vicino al ritorno alla Juve

Juventus vicina a chiudere per il ritorno di Miralem Pjanic. Almeno stando a sentire le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna.

Come riporta il Mundo Deportivo, il centrocampista bosniaco sarebbe ad un passo dall’indossare nuovamente la maglia bianconera, dopo la deludente stagione al Barcellona. La Juve sarebbe in costante contatto con Ramadani, agente del giocatore, e domenica prossima in occasione del Trofeo Gamper nella città catalana potrebbe trovare l’accordo definitivo con i blaugrana per riportarlo alla corte di Allegri.

