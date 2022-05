Calciomercato Juventus, sgarbo all’Inter: bloccato Perisic. I dettagli

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero bloccato l’esterno croato Perisic, in scadenza di contratto con l’Inter

È una Juventus letteralmente scatenata sul mercato quella di questi ultimi giorni. I bianconeri, dopo aver fatto concreti passi in avanti per Pogba ed essersi avvicinati a Di Maria, lavorano ora anche a Perisic.

I bianconeri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero già pronta l’offerta per convincere l’esterno croato in scadenza con l’Inter: la Juve è disposta a mettere sul piatto un contratto da 6 milioni netti per le prossime tre stagioni.

