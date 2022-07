Calciomercato Juventus, si riapre la pista Martial: contatti con l’entourage

Calciomercato Juventus: i bianconeri ci riprovano per Martial del Manchester United. Contatti con l’agente

La Juventus, come riportato da La Gazzetta Sportiva, ha riallacciato i contatti con l’entourage di Anthony Martial, individuato come il rinforzo giusto per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Il francese, dopo sei mesi di prestito al Siviglia, potrebbe nuovamente lasciare lo United che spera in una cessione a titolo definitivo. La Juve, dal canto suo, sarebbe ben lieta di accogliere il francese, ma solamente con la formula del prestito. Ecco perché Cherubini proverà nuovamente a trattare una soluzione che vada bene ad ambo le parti.

