Calciomercato Juventus, la VALUTAZIONE di Galeno: si pensa ad una CONTROPARTITA per il trasferimento

Il calciomercato Juventus vuole Galeno del Porto, una soluzione che i portoghesi valutano intorno ai 30 milioni per il cartellino, anche se i bianconeri avrebbero in mente una contropartita per abbassare il prezzo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, non è da escludere l’inserimento di Tiago Djalo come contropartita.