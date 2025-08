Calciomercato Juventus: fatta per Weah all’OM. Le cifre dell’affare che sancisce l’uscita dello statunitense dopo due stagioni

Timothy Weah è pronto a lasciare la Juve per iniziare una nuova avventura in Ligue 1. Dopo giorni di contatti e riflessioni, è arrivata la svolta definitiva: secondo Fabrizio Romano, Juventus e Olympique Marsiglia hanno raggiunto un accordo verbale completo per il trasferimento dell’esterno classe 2000. Le due società hanno limato gli ultimi dettagli economici dell’operazione, che ora è praticamente chiusa.

Il pacchetto complessivo che porterà Weah al Marsiglia prevede 1 milione di euro per il prestito iniziale e 14 milioni per l’obbligo di riscatto, più 3 milioni di bonus e una clausola sulla futura rivendita a favore della Juventus. Una formula che ha messo d’accordo tutti, permettendo alla dirigenza bianconera di incassare una cifra vicina ai 18 milioni totali, rispetto ai 20 inizialmente richiesti, e garantendosi un eventuale ritorno economico in futuro.

La volontà del giocatore è stata decisiva

Decisiva per la chiusura dell’affare è stata la volontà del giocatore. Weah ha sempre manifestato la sua preferenza per il Marsiglia, rifiutando proposte provenienti da altri campionati e club. Ha atteso con pazienza l’intesa tra le due società, fiducioso che la Juve avrebbe concesso il via libera. Ora, con l’accordo definito, è pronto a partire per la Francia e iniziare una nuova fase della sua carriera.

La Juve ora si concentra sul sostituto

Con la cessione ormai imminente di Weah, la Juventus potrà concentrarsi sul sostituto per la corsia destra. Il nome in cima alla lista è quello di Nahuel Molina dell’Atlético Madrid, considerato il rinforzo ideale per il 3-4-2-1 di Igor Tudor. La partenza di Weahlibera infatti spazio in rosa e nel monte ingaggi, facilitando le manovre in entrata nel corso di questa sessione di calciomercato Juve.