Calciomercato Juventus: si punterà ancora su Zhegrova? Qual è l’idea alla Continassa

Calciomercato Juventus: si punterà ancora su Zhegrova? Qual è l’idea che va per la maggiore alla Continassa. Ultime

La Juventus continua a tessere la trama del proprio futuro, muovendosi con estrema cautela tra le pieghe del mercato e la gestione dei talenti già presenti in rosa. Alla Continassa, uno dei profili che genera maggiori riflessioni è quello di Edon Zhegrova. Il nazionale kosovaro rappresenta un vero e proprio enigma tattico per la dirigenza: se da un lato nessuno mette in dubbio le sue doti tecniche, dall’altro la sua avventura bianconera è stata finora frenata da una fragilità fisica preoccupante.

Talento cristallino, muscoli fragili

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la Juventus non ha alcuna intenzione di bocciare il giocatore. Le qualità dell’ex Lille sono evidenti: capacità di saltare l’uomo, estro nell’uno contro uno e propensione a creare superiorità numerica sono doti rare che la società vuole preservare. Il problema, tuttavia, resta la continuità. Le prestazioni di Zhegrova sono state troppo spesso interrotte da stop muscolari che ne hanno minato l’affidabilità nel lungo periodo, impedendogli di scalare stabilmente le gerarchie.

La strategia di Spalletti

Nonostante i dubbi sulla tenuta atletica, la strategia del club è chiara: Zhegrova resterà a Torino. La Juventus vuole evitare il rischio di una cessione prematura che potrebbe trasformarsi in un rimpianto tecnico. Tuttavia, il suo status cambierà: per la prossima stagione, il kosovaro non partirà con i gradi da titolare, ma dovrà guadagnarsi ogni minuto sul campo.

Il ruolo di Luciano Spalletti sarà cruciale in questo processo di recupero. Il tecnico toscano apprezza le caratteristiche dell’esterno, ma è stato categorico: serve una forma fisica accettabile e costante. Per questo motivo, lo staff medico e i preparatori hanno già pianificato una preparazione estiva personalizzata, mirata a rinforzare le fragilità strutturali del giocatore. Solo attraverso un lavoro atletico specifico Zhegrova potrà finalmente trasformarsi da “incognita di lusso” a risorsa fondamentale per lo scacchiere juventino.