McKennie ha convinto la Juventus: settimana prossima l’incontro per il rinnovo. Cosa filtra sullo stipendio del texano

Il futuro di Weston McKennie appare sempre più radicato a Torino, allontanando definitivamente le nubi di un addio che fino a poco tempo fa sembravano addensarsi sulla Continassa. In una fase cruciale della stagione, dove la solidità del gruppo fa la differenza, il rinnovo del centrocampista texano è diventato un dossier prioritario sulla scrivania della dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, le probabilità di una sua permanenza alla Juventus sono in fortissima crescita, alimentate da un rendimento che lo ha reso uno degli inamovibili della rosa. Con l’attuale contratto in scadenza il prossimo giugno, la società sa di non poter più attendere per evitare il rischio di perderlo a parametro zero, e l’atmosfera che trapela dagli uffici del club è di estremo ottimismo.

McKennie è stato capace di compiere una vera e propria scalata nelle gerarchie di Luciano Spalletti, conquistandolo grazie a una straordinaria duttilità tattica, spirito di sacrificio e capacità di inserimento. Quello che inizialmente sembrava un elemento sacrificabile è diventato un pilastro dello Stadium, convincendo critica e tifoseria che il suo percorso in bianconero debba proseguire. Per suggellare ufficialmente questa rinascita, le parti hanno già fissato un appuntamento decisivo: la prossima settimana si entrerà nel cuore della negoziazione con un incontro programmato tra la dirigenza e l’entourage dello statunitense, un summit che potrebbe portare alla definitiva fumata bianca.

Il nodo principale della trattativa riguarderà, com’è ovvio, l’aspetto economico. McKennie percepisce attualmente 2,5 milioni di euro annui, una somma che oggi appare sottostimata rispetto al peso specifico avuto in campo durante l’annata corrente. La richiesta di un adeguamento salariale verso l’alto è considerata una conseguenza naturale della sua crescita e sarà oggetto di un’attenta valutazione da parte dell’AD Damien Comolli e del DS Marco Ottolini. La proposta sul tavolo prevede un prolungamento del matrimonio fino al 2028, una mossa che garantirebbe alla Juventus continuità e forza nel reparto nevralgico del campo. La società è ben consapevole che farsi sfuggire un profilo così centrale nel progetto tecnico sarebbe un passo falso imperdonabile; per questo, il rinnovo, da ipotesi remota, è diventato ora l’unico scenario logico e desiderato da tutte le componenti in causa.