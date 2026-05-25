Udinese, capolavoro di Inler: decimo posto, super colpi di mercato e rinnovo fino al 2028

Udinese, il capolavoro di Gokhan Inler in Friuli: dal decimo posto conquistato al meritato rinnovo fino al 2028

La stagione appena conclusa ha certificato il trionfale ritorno dell’Udinese nella prestigiosa parte sinistra della classifica, un traguardo costruito con straordinaria competenza dirigenziale. I friulani hanno chiuso un’annata da incorniciare al decimo posto, collezionando l’ottimo bottino di 50 punti. Il principale artefice di questo rilancio è indubbiamente Gokhan Inler. L’ex centrocampista svizzero, vestendo i panni del dirigente, ha letteralmente dominato il mercato, mettendo a segno colpi decisivi che hanno infiammato la piazza. La sua abilità nel fondere la storica vocazione allo scouting internazionale del club con l’acquisto di profili tatticamente moderni ha garantito a mister Runjaic e tifosi un mix perfetto. Ogni singola intuizione di mercato portata in Friuli ha alzato vertiginosamente il livello della rosa, regalando fisicità, solidità e spettacolo. Il capolavoro gestionale di Inler si è riflesso nelle prestazioni di un gruppo capace di imporsi a testa alta grazie a pedine rivelatesi autentiche rivelazioni del campionato.

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Il prolungamento ufficiale del contratto

Alla luce dell’eccezionale lavoro svolto, il club ha deciso di blindare il proprio faro. Gokhan Inler rimarrà all’Udinese in veste di Responsabile dell’Area tecnica per le prossime due stagioni, legandosi fino al 30 giugno 2028.

A confermarlo è la stessa società tramite un comunicato ufficiale: “Ancora nuovi capitoli da scrivere insieme: il connubio tra Udinese Calcio e Gokhan Inler va avanti. Il club è lieto di annunciare il prolungamento del contratto, fino al 30 giugno 2028, con Gokhan che sarà ancora Responsabile dell’Area tecnica bianconera per le prossime due stagioni. Un percorso dietro la scrivania, dopo i 4 anni da calciatore, iniziato due anni fa e che proseguirà nel segno della continuità tecnica del progetto dell’Udinese”.

Le dichiarazioni di Collavino e Inler

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale Franco Collavino: “Il rinnovo del contratto con Gokhan è una pietra importante per la nostra programmazione tecnica. Lo conoscevamo ed apprezzavamo già come calciatore e come persona ma, in questi due anni, Inler ha dimostrato capacità ed un approccio moderno nella gestione dell’area tecnica che ci ha visti determinati nel proseguire il percorso professionale insieme. I risultati sportivi, l’empatia e l’unione di tutto il gruppo squadra e, soprattutto, la sinergia con tutto l’ambiente sono stati fattori importanti che rappresenteranno un punto di partenza anche per le prossime due stagioni. Insieme a Gokhan volgiamo continuare a lavorare per alzare l’asticella”.

Infine, ecco le motivazioni del dirigente svizzero: “Sono molto entusiasta del prolungamento. Ci tengo a ringraziare la proprietà e la dirigenza con cui abbiamo intrapreso questo percorso che ci vede condividere la voglia di raggiungere traguardi sempre più importanti. L’Udinese è un club storico, fortemente identitario che merita di essere su palcoscenici importanti. Vogliamo continuare a mantenere compatto tutto l’ambiente come accaduto in questi due anni e costruire una squadra che continui ad interpretare questi valori per ottenere risultati sportivi in linea con la nostra storia e ambizione”.