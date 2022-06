Calciomercato Lazio, Acerbi in uscita: due club sulle sue tracce

Calciomercato Lazio: i biancocelesti devono cedere quanto prima Acerbi. Due squadre sulle tracce del difensore centrale

La Lazio non può chiudere l’affare Alessio Romagnoli poiché deve prima sistemare la questione legata a Francesco Acerbi. Come riportato da La Repubblica, infatti, i biancocelesti devono cedere quanto prima il difensore per non veder sfumare l’arrivo del centrale.

Acerbi piace sempre a Juve e Inter. I bianconeri devono sostituire Chiellini con un altro mancino, mentre i nerazzurri vedono in lui il sostituto di Bastoni.