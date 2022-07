Calciomercato Lazio, c’è l’alternativa a Provedel: vecchia conoscenza di Lotito e Fabiani

Calciomercato Lazio: viste le difficoltà nell’arrivare a Provedel, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino anche un altro portiere

Con l’arrivo di Luis Maximiano, la Lazio ha sistemato solo in parte il ruolo di portiere. Va infatti regalato a Sarri il numero 12, con Ivan Provedel sempre in cima alla lista dei desideri. L’unico ostacolo per arrivare all’estremo difensore di Pordenone è rappresentato dalla ricerca del sostituto da parte dello Spezia. Ai liguri piace Falcone della Sampdoria, ma su di lui ci sarebbero anche Torino e Lecce.

E così, se non si dovesse riuscire ad arrivare a Provedel, la Lazio avrebbe già in mente l’alternativa. Secondo Il Tempo si tratterebbe di Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina molto apprezzato da Fabiani e Lotito che hanno avuto modo di conoscerlo ai tempi della Salernitana.

