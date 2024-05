Calciomercato Lazio, Fabiani e addio Kamada: le sue parole

Fabiani, ds della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali biancocelesti e ha svelato la questione relativa a Kamada

KAMADA – «Non mi faccio prendere per il c… e ricattare da nessuno. Gli ho detto che non mi interessava neanche discutere di questa estorsione, perché di fatto questo era. Era una condizione inaccettabile. Ieri scadeva clausola a favore di Kamada per rinnovare per 3 anni e ci siamo trovati di fronte a una cosa inaspettata. Nel momento in cui l’entourage e Kamada si presenta chiedendo lo stesso tipo di contratto dello scorso anno (annuale con opzione), ci siamo trovati di fronte a grande scortesia»