Calciomercato Lazio, Gila pronto a cambiare squadra! Il difensore potrebbe firmare per quella big italiana - Calcio News 24

Calciomercato Lazio, Gila pronto ad andare in quella squadra. Ecco la situazione attuale in casa biancoceleste

Il Calciomercato Lazio potrebbe vivere un’importante svolta nella prossima finestra invernale, con il difensore Mario Gila, attualmente in forza ai biancocelesti, al centro di voci di mercato. Il giovane centrale spagnolo, classe 2000, è stato uno dei nomi caldi del mercato estivo, ma è ora che il suo futuro venga messo in discussione in modo più concreto, visto l’interesse crescente da parte di altre squadre, tra cui l’Inter.

L’esperimento Palacios e le sfide della Lazio

Nonostante le aspettative elevate per l’arrivo di Palacios, il difensore argentino acquistato per una cifra considerevole di 8 milioni di euro, la sua esperienza con la Lazio non ha soddisfatto le promesse iniziali. La sua prestazione sotto i riflettori è stata deludente, con il giocatore che non è riuscito ad adattarsi come ci si aspettava. Questo ha spinto la Lazio a riflettere sulla possibilità di cedere il difensore in vista di gennaio, con l’intento di rinforzare ulteriormente la difesa con un profilo più affidabile e con maggiori garanzie.

Mario Gila nel mirino dell’Inter

Nel frattempo, Mario Gila, attualmente in forza alla Lazio, sta attirando l’attenzione dei nerazzurri. Il difensore spagnolo ha dimostrato buone qualità e una certa maturità difensiva nonostante la giovane età. Con un contratto in scadenza nel 2027, il suo futuro potrebbe essere al centro delle trattative di mercato, con l’Inter che sembra intenzionata a puntare su di lui per rinforzare la propria difesa. Il profilo di Gila, infatti, rientra nei piani di Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, che cerca un difensore giovane ma già pronto per il livello della Serie A.

Le difficoltà di una trattativa con la Lazio

Nonostante l’interesse dell’Inter, le difficoltà non mancano. I rapporti tra Inter e Lazio sono storicamente complicati, e ciò potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente nella trattativa. Tuttavia, l’Inter sembra non essere scoraggiata e, secondo Calciomercato.com, ha già avviato i primi contatti con l’agente di Gila, Alejandro Camano, che è anche l’agente di Lautaro Martinez. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di raccogliere informazioni più dettagliate sul difensore e valutare la possibilità di un trasferimento nella finestra di mercato invernale.

La valutazione di Gila e le mosse future

Con una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, Gila rappresenta una soluzione interessante per l’Inter, che necessita di un rinforzo in difesa per affrontare al meglio il prosieguo della stagione. La Lazio, dal canto suo, potrebbe essere tentata di cedere il giovane difensore se la proposta economica sarà allettante. Il Calciomercato Lazio è destinato a entrare nel vivo nei prossimi mesi, con il futuro di Mario Gila che potrebbe essere uno degli sviluppi più intriganti della finestra di gennaio.

