Calciomercato Lazio, il Bruges accelera per Muriqi: la situazione

Calciomercato Lazio: il Bruges avrebbe messo il piede sull’acceleratore per Muriqi. I dettagli sulla trattativa

Né Spagna né Turchia, il futuro di Vedat Muriqi potrebbe essere in Belgio. L’attaccante kosovaro – rientrato dal prestito di 6 mesi al Maiorca destinato a non rimanere alla Lazio – è nel mirino del Bruges.

Secondo La Repubblica la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Il Bruges è in pole per l’acquisto dell’ex Fenerbahce per una trattativa impostata sulla cessione a titolo definitivo.

