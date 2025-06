Calciomercato Lazio, i biancocelesti non mollano Junior Firpo: c’è concorrenza in Serie A, i dettagli

Calciomercato Lazio, i biancocelesti non mollano Junior Firpo: concorrenza di una squadra in Serie A, i dettagli e le ultimissime

La Lazio è al lavoro sul mercato per definire il futuro di Nuno Tavares e Luca Pellegrini. Nel frattempo, il ds Fabiani monitora da tempo Junior Firpo, terzino del Leeds, prossimo alla scadenza contrattuale.

Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, il club biancoceleste dovrà affrontare la concorrenza del Milan per assicurarsi il giocatore. Una situazione da seguire attentamente, anche in virtù dei due cambi in panchina delle due squadre di Serie A.