Calciomercato Lazio: Lotito vuole chiudere Romagnoli in 48 ore. L’ex Milan può arrivare nonostante lo stallo Acerbi

Sono ore calde per Alessio Romagnoli. Lotito ha promesso a Sarri un portiere e almeno un difensore entro martedì, giorno della partenza per il ritiro. I tifosi spingono affinché il presidente chiuda Romagnoli, sognano di vederlo spuntare a Formello o direttamente domani sera a Piazza del Popolo.

Il Corriere dello Sport spiega che i contatti sono continui, si tenta di chiudere in 48 ore. Lotito fino a ieri non si smuoveva dall’offerta di 2,8 milioni più bonus. Pensava e pensa di essersi spinto al massimo offrendo a Romagnoli un contratto di cinque anni e promettendo un’opzione per il sesto anno. Alessio vuole sposare la Lazio. Ha sempre chiesto 3,3 milioni di ingaggio fisso più bonus, la differenza è di circa 500 mila euro. Se nessuno farà passi in avanti o indietro il sogno andrà in frantumi.

Il difensore era disposto ad aspettare fino a martedì, i contatti sono ripartiti ieri. Serve un altro sforzo di Lotito o un altro gesto d’amore di Romagnoli. Sullo sfondo resta il Fulham, neopromosso in Premier, tenta il difensore con un ingaggio da 4 milioni all’anno per quattro anni. Romagnoli può arrivare anche se Acerbi non è partito e non partirà a breve.