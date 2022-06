Calciomercato Lazio, nuova idea per il centrocampo: fari su Sucic

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero individuato un nuovo obiettivo per il centrocampo, si tratta di Susic del Salisburgo

Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, nel caso in cui dovesse concretizzarsi la dolorosa partenza di Milinkovic-Savic (ad oggi per lui solo sondaggi), Tare avrebbe messo gli occhi su Sucic, mezzala del Salisburgo.

Il calciatore ha un contratto fino al 30 giugno del 2025 e una valutazione di circa 10 milioni di euro. La Lazio, così come Milan e Inter in Italia, lo stanno seguendo attentamente. Le prossime settimane saranno importanti per capire se i biancocelesti affonderanno il colpo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24