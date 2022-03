Lazio, in difesa non solo Romagnoli: proposto Nkoulou

Calciomercato Lazio: il difensore Nkoulou sarebbe stato offerto ai biancocelesti per la difesa

La Lazio sta cercando un difensore per la prossima stagione. Nelle ultime settimane sta circolando il nome di Romagnoli, molto vicino ad un ritorno nella Capitale.

Non solo il centrale del Milan, sarebbe stato proposto anche Nkoulou, ex Torino e ora al Watford, per la prossima stagione. Richiesta degli agenti visto la scadenza del contratto a giugno. Lo riporta il Corriere dello Sport.