Romagnoli Lazio, trattativa iniziata a settembre: si entra nel vivo

La trattativa della Lazio per Romagnoli è cominciata lo scorso settembre ed è ora pronta ad entrare nel vivo: la rivelazione

La Lazio punta Alessio Romagnoli come rinforzo top per la difesa per la prossima stagione. Il difensore è in scadenza con il Milan e quindi potrebbe arrivare nella Capitale a costo zero.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa tra il club biancoceleste e il difensore è cominciata lo scorso settembre. Mesi fa sono stati messi i primi paletti, ora si entra nel vivo dell’affare.