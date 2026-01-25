Calciomercato Lazio, nuovi contatti con quel giocatore della Fiorentina! Sarà lui a raccogliere quell’eredità pesante? Le ultime

Calciomercato Lazio, affondo per il calciatore viola: può essere lui l’erede di Romagnoli? Ecco le ultimissime notizie

Il calciomercato della Lazio sta vivendo momenti di grande fermento. Con il reparto difensivo al centro di una profonda rivoluzione, la dirigenza biancoceleste ha accelerato le manovre per individuare il sostituto di Alessio Romagnoli. Il centrale di Anzio, dopo il toccante saluto ai tifosi al termine della sfida contro il Lecce, è ormai pronto a volare in Qatar per unirsi all’Al Sadd guidato da Roberto Mancini. Il profilo in cima alla lista dei possibili eredi arriva da Firenze: si tratta di Luca Ranieri.

Ranieri in pole per raccogliere l’eredità di Romagnoli

La necessità di colmare il vuoto lasciato dal leader della retroguardia ha spinto la Lazio a intensificare i contatti per Ranieri. Come riportato su X dal giornalista Orazio Accomando, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi dialoghi tra il club capitolino e l’entourage del difensore viola. Il giocatore, scivolato indietro nelle gerarchie con l’arrivo di Vanoli, vedrebbe di buon occhio il trasferimento a Roma per ritrovare continuità e un ruolo centrale in un progetto ambizioso.

Un’operazione economicamente sostenibile

Dal punto di vista finanziario, l’affare appare alla portata della Lazio: la valutazione del cartellino oscilla tra i 5 e i 7 milioni di euro, cifra che potrebbe essere coperta senza difficoltà grazie al risparmio derivante dall’uscita di Romagnoli e del suo ingaggio pesante. La Fiorentina non ha ancora aperto del tutto alla cessione, ma la volontà del giocatore di trovare più spazio potrebbe spingere i viola a trattare, favorendo una chiusura già nei prossimi giorni.

Ranieri e l’incastro tattico nel sistema di Sarri

L’eventuale arrivo di Ranieri rappresenterebbe una scelta intrigante per Maurizio Sarri. Pur essendo abituato a muoversi in una difesa a tre, il classe ’99 possiede qualità utili anche in una linea a quattro: buona impostazione, aggressività nei duelli e capacità di lettura. Caratteristiche che potrebbero renderlo un elemento prezioso nella nuova fisionomia difensiva che la Lazio sta costruendo.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

