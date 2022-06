Calciomercato Lazio, Romagnoli a un passo: l’annuncio può arrivare a breve

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero ormai chiuso l’affare Romagnoli e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve

La Lazio continua a lavorare senza sosta per Alessio Romagnoli. Secondo il Corriere dello Sport, Lotito aspetta i primi giorni di luglio per formalizzare le prime operazioni in entrata. Il difensore centrale, con o senza cessione di Acerbi, è vicinissimo. L’accordo potrebbe già essere stato raggiunto da tempo, anche se nessuno lo confermerà.

Secondo altre indiscrezioni mancherebbe la piena intesa. La notizia certa, rispetto alla fine di

maggio, è una: Romagnoli ha già salutato il Milan, non ci sono controproposte o tentativi ulteriori di rinnovo. Storia finita. Negli ultimi giorni Alessio avrebbe detto no anche al Monza e alla Fiorentina, decise a inserirsi. Sembra impossibile che Lotito lo possa perdere. E l’attesa fa capire una sola cosa: c’è un accordo da ufficializzare (o firmare) solo nei tempi giusti, cioè dopo l’iscrizione al campionato, tra fine giugno e inizio luglio.

