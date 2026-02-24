Calciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime

Calciomercato Lazio, questi due big potrebbero lasciare il club biancoceleste in vista della prossima estate. Cosa sta succedendo

In casa Lazio si respira un’aria di profonda incertezza legata alla programmazione sportiva. Il paradosso del club capitolino riguarda la gestione del pacchetto arretrato: due dei giocatori più affidabili della rosa rischiano di salutare Formello al termine della stagione, costringendo la società a una complessa e dispendiosa ricostruzione estiva. Lo riferisce Il Corriere dello Sport.

Romagnoli e Gila: addii all’orizzonte?

Il primo nodo da sciogliere riguarda Alessio Romagnoli. Sebbene sia legato al club fino al 2027, le voci di una sua partenza a giugno sono sempre più insistenti, complice una presunta e ricca promessa verbale strappata al club qatariota dell’Al-Sadd.

Ancora più intrigata è la situazione di Mario Gila. Anche lui in scadenza nel 2027, percepisce un ingaggio (poco più di un milione di euro) ritenuto ormai troppo basso per le sue attuali prestazioni. I contatti per il rinnovo si sono arenati e le sirene di Inter e Milan si fanno sempre più pressanti. In caso di cessione, la Lazio dovrà riconoscere il 50% dell’incasso al Real Madrid, dettaglio che condiziona fortemente le strategie della dirigenza.

L’infortunio al ginocchio e le speranze del mister

Mentre le ombre del mercato si allungano, le urgenze del campo preoccupano Maurizio Sarri. Il tecnico spera di recuperare in fretta Gila, attualmente fermo ai box per una fastidiosa infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. L’obiettivo dello staff medico è rimetterlo in sesto senza correre rischi per l’imminente sfida contro il Torino in campionato, ma soprattutto per la decisiva gara di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Una settimana da bivio

La stagione della Lazio vive di contrasti statistici impressionanti, quasi a testimoniare due anime diverse della stessa squadra: 12 clean sheet ottenuti in 26 partite fanno da contraltare a ben 13 gare chiuse senza segnare un solo gol. Per Sarri, la priorità assoluta è ritrovare la solidità difensiva perduta. Contro Torino e Atalanta i capitolini si giocano una fetta enorme di dignità e l’ultima reale chance di restare in corsa per l’Europa.