Calciomercato Lazio, Sarri accontentato da Tare e Lotito: gli obiettivi

Calciomercato Lazio: Tare e Lotito hanno deciso di accontentare Sarri regalandogli i rinforzi richiesti

La cena di Natale di ieri sera in casa Lazio è servita anche per ultimare le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio. Tare e Lotito, nei limiti del possibile e sempre con un occhio a conti e uscite degli esuberi (Vavro, Jony, Durmisi, Escalante e Muriqi su tutti) hanno tutta l’intenzione di accontentare Maurizio Sarri.

Come riportano le edizioni de Il Messaggero e della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, gli obiettivi principali sono una punta e un terzino sinistro, con Sarri che gradirebbe anche un centrale ma con meno urgenza rispetto agli altri due ruoli. Per quanto riguarda il reparto avanzato, è corsa a due fra Botheim e Hudson-Odoi, col secondo vero e proprio pallino del tecnico toscano. Altre due alternative possibili sono Lasagna, che potrebbe arrivare dal Verona in prestito con diritto di riscatto, e Jetro Willems, 27 anni, già avvicinato alla Lazio nel 2015 e oggi in forze al Greuter Furth, in scadenza nel 2023. Come laterale sinistro Sarri vorrebbe Emerson Palmieri, già cercato in estate e oggi rinato a Lione. Difficile ipotizzare un’interruzione del prestito ai francesi ma Tare un tentativo lo farà. Infine, per quanto riguarda il difensore centrale, i preferiti del Comandante sono Rugani e Ferrari del Sassuolo. Si preannuncia un gennaio rovente.

