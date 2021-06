Sarri Ramadani, rapporto teso: proposto Kostic alla Roma

Sarri Ramadani, il rapporto non è più idilliaco. L’agente del tecnico avrebbe proposto Kostic anche alla Roma

Nonostante la buona riuscita dell’operazione Sarri-Lazio, il rapporto tra il tecnico e il suo agente Fali Ramadani non sarebbe più idilliaco. Lo riporta Alfredo Pedullà, secondo il quale l’ex Juve avrebbe voluto ricevere offerte più convincenti dal suo agente dopo aver vinto l’Europa League con il Chelsea e lo Scudetto con i bianconeri. Ramadani al contrario avrebbe portato alcune proposte da Russia e Turchia, campionati non di primo livello. Il rapporto tra i due va praticamente avanti per inerzia, il procuratore ha vissuto la trattativa con i biancocelesti quasi senza accorgersene.

Intanto Sarri, contento della scelta Lazio, vorrebbe un mercato veloce che gli permetta di arrivare ai nastri di partenza con idee e concetti chiari. Ha un urgente bisogno di esterni per il suo 433, e uno dei nomi più caldi è quello di Kostic dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore però, è un assistito dello stesso Ramadani, che lo avrebbe proposto anche alla Roma. Al momento i biancocelesti stanno operando per un prestito, mentre i giallorossi devono prima piazzare gli esuberi.