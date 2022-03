Calciomercato Lazio, Sarri spinge per Kepa. Tare ha un’altra idea

Calciomercato Lazio: Sarri starebbe spingendo per l’acquisto di Kepa, ma Tare sarebbe di un altro parere

Clima non serenissimo in casa Lazio per quanto riguarda il portiere del futuro. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, tra Sarri e Tare ci sarebbero notevoli divergenze sul profilo che dovrà proteggere i pali della porta biancoceleste nella prossima annata.

Sarri infatti spinge per Kepa, vero e proprio pupillo del tecnico dai tempi del Chelsea, mentre Tare sta cercando fino all’ultimo di convincere Strakosha a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Da parte dell’albanese ci sarebbero anche delle aperture in tal senso ma solo con la garanzia della titolarità. Il Comandante non è convinto, pur avendolo preferito a Reina nel corso della stagione preferisce un altro tipo di profilo. Il portiere del Chelsea però ha costi d’ingaggio esorbitanti (oltre 7 milioni di euro) e potrebbe dunque arrivare solo in prestito con metà ingaggio pagato dagli inglesi.

