Calciomercato Lazio, secondo portiere: spunta anche Silvestri. Le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sono a caccia del secondo portiere e ora sarebbe spuntato anche il nome di Silvestri

Il mercato della Lazio è decisamente decollato nell’ultima settimana, ma mancano ancora dei tasselli per completare la rosa. Come riportato da Corriere dello Sport e Il Messaggero, i biancocelesti sono ancora a caccia di un secondo portiere da affiancare a Maximiano, al lavoro da ieri nel ritiro di Auronzo. Il nome in pole resta quello di Provedel ma le resistenze dello Spezia, che continua a chiedere 5 milioni di euro a fronte dei 3 offerti dalla Lazio, potrebbero far cambiare i piani di Tare e Lotito.

Sul taccuino di presidente e DS infatti, su suggerimento di Sarri, resta sempre Terracciano della Fiorentina anche se nelle ultime ore è spuntata anche la candidatura di Silvestri, portiere dell’Udinese. Bocciato dal tecnico invece Sirigu, svincolato dal Genoa e in bilico tra Napoli e Spezia: lo sbarco in Liguria potrebbe favorire l’approdo a Formello di Provedel.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24