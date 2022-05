Calciomercato Lazio, Tare spera nel Fenerbahce per Muriqi: l’attaccante non verrà riscattato dal Maiorca e tornerà a Formello

Importante indiscrezione dalla Spagna per quanto riguarda il calciomercato della Lazio. Secondo Sporx.com infatti, il Maiorca, nonostante i 4 gol messi a segno, ha deciso di non versare i 12 milioni di euro per il riscatto di Vedat Muriqi che quindi tornerà a Formello a fine stagione.

Tare dovrà dunque trovargli una nuova collocazione e secondo le ultime indiscrezioni la speranze del DS è riposta nel Fenerbahce. Al momento non ci sono stati ancora contatti ma la pista, visto il desiderio di Muriqi di tornare in Turchia, potrebbe accendersi da un momento all’altro.