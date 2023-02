Calciomercato Lazio, Tare ha già scelto il vice Immobile

Calciomercato Lazio, il ds Tare ha già deciso il nome del prossimo attaccante da prendere come vice Immobile: è Sallai del Friburgo

Igli Tare ha le idee chiare per il prossimo calciomercato estivo della Lazio e non ha intenzione di rivedere la propria posizione. Come riferito da Il Messaggero, il DS ha già chiuso per il vice Immobile e qualsiasi altro nome verrà scartato.

A giugno sbarcherà a Formello Sallai del Friburgo: operazione chiusa sulla base di circa 15 milioni di euro.

