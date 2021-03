Calciomercato Lazio, Tare studia la squadra che verrà

Calciomercato Lazio: il direttore sportivo Tare è a lavoro per costruire la squadra del futuro

Tare studia la Lazio che verrà: tra cessioni e conferme, il cambiamento è una necessità. Come riportato da Il Tempo, in primis, si dovrà valutare la posizione dei tre senatori per eccellenza: Radu, Lulic e Parolo.

Il difensore rumeno potrebbe legarsi ai colori biancocelesti ancora per un altro anno; mentre il Capitano – dopo 10 anni – sembra vicino all’addio, la sua volontà è quella di tornare in Svizzera e concludere lì la carriera. Parolo invece ha rimesso il suo destino nelle mani della società, ammettendo con umiltà che rimarrà finchè potrà essere utile all’economia della squadra. Per lui, però, si prende anche in considerazione un ruolo nella dirigenza.