Calciomercato Lecce, dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione

Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione

Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 gol e 2 assist, Vasilije Adzic ha attirato le attenzioni del Lecce.

Il talento classe 2006 del Montenegro è infatti al centro dei progetti futuri della Juventus e i bianconeri per la prossima stagione starebbero pensando ad un prestito in Serie A per proseguire il suo percorso di crescita.

Secondo quanto riportatoTuttosport, è il Lecce ad aver mostrato interesse per il giocatore come possibile rinforzo in prestito della prossima stagione.