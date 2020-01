Calciomercato Lecce, Meluso: «Al lavoro per l’arrivo di altri 2-3 innesti»

Mauro Meluso ha risposto alle curiosità sul calciomercato del Lecce poco prima del match contro il Parma di D’Aversa

Mauro Meluso, interpellato da Sky Sport nel pre-partita di Parma-Lecce, ha parlato dei movimenti in entrata e in uscita dei pugliesi in questa sessione di calciomercato. Ecco le parole del direttore sportivo.

«Intervento sul mercato? Con Liverani ci confrontiamo spesso, abbiamo le idee chiare. Sono già arrivati Deiola e Donati. Lavoriamo per almeno altri 2-3 innesti e anche sulle uscite. Proporrei di accorciare le date del calciomercato e non giocare nel periodo del mercato, è molto condizionante. Procediamo spediti verso i nostri obiettivi».