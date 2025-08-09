Calciomercato Lecce: Sottil per l’attacco, occhi su Van den Bosch per la difesa. Le ultimissime sui giallorossi

Il Lecce si muove con decisione sul mercato estivo, puntando a rinforzare sia il reparto offensivo che quello difensivo. Dopo l’ufficialità del trasferimento di Federico Baschirotto alla Cremonese, il club salentino è alla ricerca di un sostituto affidabile per la retroguardia. Parallelamente, arriva un colpo importante per l’attacco: Riccardo Sottil, esterno offensivo classe 1999, è pronto a vestire la maglia giallorossa.

Sottil, cresciuto nel vivaio della Fiorentina e già protagonista in Serie A con Cagliari e la stessa Viola, approda al Lecce con la formula del prestito secco e oneroso. L’operazione, secondo quanto riportato da fonti vicine al club, ha un costo di 500 mila euro. L’attaccante, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, rappresenta un innesto di qualità per il tecnico Eusebio Di Francesco, chiamato a rilanciare il progetto tecnico leccese dopo una stagione altalenante.

Difesa: Van den Bosch nel mirino di Corvino e Trinchera

Sul fronte difensivo, il direttore sportivo Pantaleo Corvino e il responsabile dell’area tecnica Stefano Trinchera stanno monitorando diversi profili. Tra questi spicca il nome di Zeno Van den Bosch, difensore centrale belga classe 2002, attualmente in forza all’Anversa. Il giovane talento ha già collezionato presenze da titolare nel campionato belga, dimostrando solidità e capacità di lettura del gioco.

Van den Bosch è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio belga e ha attirato l’attenzione di club italiani ed europei. In Serie B era stato accostato al Parma, mentre all’estero Benfica e Borussia Moenchengladbach hanno mostrato interesse. La sua versatilità e il potenziale di crescita lo rendono un profilo ideale per il Lecce, che cerca un difensore giovane ma già pronto per il salto in Serie A.

Con l’arrivo di Sottil e la possibile trattativa per Van den Bosch, il Lecce dimostra ambizione e strategia nel costruire una rosa competitiva. Il mercato è ancora lungo, ma i primi movimenti indicano una chiara volontà di rafforzare la squadra in vista della nuova stagione.