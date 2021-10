Calciomercato Milan, Adli potrebbe arrivare a gennaio

Il Milan potrebbe anticipare l’arrivo di Adli, preso nel calciomercato estivo, sarebbe dovuto tornare a giugno

Colpo del calciomercato estivo, Yacine Adli era stato lasciato al Bordeaux dal Milan, ma potrebbe anticipare il suo arrivo a Milano.

CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL MILAN

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero pensando di far terminare in anticipo il periodo di prestito in Francia. A gennaio, infatti, il Milan perderà Kessié e Bennacer per la Coppa d’Africa e potrebbe tornare utile un centrocampista in più.