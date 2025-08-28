Calciomercato Milan, affare fatto per Nkunku in rossonero. I dettagli dell'affare - Calcio News 24

Calciomercato Milan: colpo Nkunku, affare chiuso con il Chelsea. La situazione

Il Calciomercato Milan si infiamma con un colpo di altissimo profilo: Christopher Nkunku è pronto a vestire la maglia rossonera. Dopo giorni di trattative serrate, il club di via Aldo Rossi ha raggiunto un accordo verbale con il Chelsea per il trasferimento del fantasista francese. A dare la notizia è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, confermando che i due club stanno già preparando i documenti per formalizzare l’operazione a titolo definitivo.

I dettagli dell’affare: 35 milioni al Chelsea, contratto quinquennale

L’accordo tra Milan e Chelsea è stato trovato sulla base di 35 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus che potrebbero far salire il costo totale fino a 43 milioni. Una cifra importante, ma ritenuta congrua per un giocatore del calibro di Nkunku, che era finito ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca a Londra.

Determinante è stata anche la volontà del giocatore: Nkunku ha detto “sì” al Milan, accettando un contratto quinquennale, convinto dalla solidità del progetto e dalla possibilità di tornare protagonista in un club con ambizioni europee.

Calciomercato Milan: Allegri ha il suo jolly offensivo

L’arrivo di Nkunku rappresenta il grande colpo chiesto da Massimiliano Allegri per rafforzare l’attacco. L’ex Lipsia è un giocatore estremamente duttile, capace di giocare sia da trequartista che da seconda punta. Le sue caratteristiche tecniche e tattiche lo rendono ideale per il sistema di gioco rossonero, aggiungendo qualità, fantasia e imprevedibilità in fase offensiva.

Nel Calciomercato Milan, Nkunku era stato seguito da tempo, ma solo nelle ultime ore la trattativa ha subito un’accelerazione decisiva. Complice l’esclusione del francese dai piani del Chelsea, il Milan ha colto l’occasione e ha chiuso l’affare con tempismo e determinazione.

Nkunku-Milan: attesa per l’annuncio ufficiale

Con le firme attese a breve, Nkunku si prepara a sbarcare in Serie A come uno dei grandi protagonisti del campionato. Il Calciomercato Milan si conferma ambizioso, e con l’arrivo del talento francese l’organico rossonero fa un salto di qualità decisivo.

L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, ma per i tifosi del Milan l’entusiasmo è già alle stelle: Christopher Nkunku è pronto a iniziare la sua nuova avventura in rossonero.