Calciomercato Milan: da Akanji e Gomez a… Odogu. Cosa è successo e perché i rossoneri alla fine hanno preso il classe 2006

Nel giorno più lungo del calciomercato, i tifosi del Milan si sono svegliati con una doppia delusione. Non solo hanno visto il primo obiettivo per la difesa, Manuel Akanji, firmare per i cugini dell’Inter, ma hanno anche assistito al clamoroso dietrofront per Joe Gomez. Invece del tanto atteso leader d’esperienza, sul pianeta rossonero è sbarcato a sorpresa David Odogu, un promettente difensore classe 2006 prelevato dal Wolfsburg. Un profilo completamente diverso da quello che il club sembrava cercare per offrire un’alternativa di spessore a Massimiliano Allegri, ma il cambio di strategia è stato reso necessario dalle frenetiche ore finali delle trattative.

Il retroscena: l’affare Gomez bloccato sul più bello

La cronaca delle ultime 24 ore di mercato del Milan ha i contorni del giallo. Il club rossonero, infatti, aveva raggiunto un accordo totale sia con il Liverpool che con Joe Gomez. Sul tavolo c’erano 15 milioni di euro per i Reds e un ricco contratto di quattro anni per il centrale inglese. L’operazione era così avanzata che era già stato prenotato un volo per portare il difensore a Milano in mattinata per le visite mediche e la firma.

Tutto è stato bloccato intorno alle 10 del mattino direttamente dal Liverpool. Il club inglese, campione in carica della Premier League, non è riuscito a chiudere per il sostituto designato, Marc Guehi del Crystal Palace. Nonostante il fallimento dell’operazione, il Milan ha atteso un segnale positivo fino alle 16, sperando in una riapertura che non è mai arrivata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Chi è David Odogu, il “nuovo Thiaw”

Messo alle strette, il Milan si era già cautelato, chiudendo l’operazione per David Odogu, considerato dagli scout del club come il “nuovo Thiaw”. L’affare è stato concluso per 10 milioni di euro, bonus compresi, con il giovane tedesco che indosserà la maglia numero 27. Ma che tipo di giocatore è il 19enne cresciuto tra Union Berlino e Wolfsburg?

La qualità che ha maggiormente impressionato la dirigenza rossonera è la sua aggressività nell’uno contro uno, unita a un’ottima abilità nel gioco aereo e a una buona tecnica in fase di impostazione. Nonostante le sole 3 presenze da professionista, il suo potenziale è indiscutibile. Nel 2023 si è laureato Campione del Mondo e d’Europa con la Germania Under 17, giocando quasi sempre da titolare e attirando l’interesse del Chelsea l’anno successivo.

Fuori dal campo, Odogu è descritto come uno studente modello, tanto da aver sostenuto esami di storia e geografia durante il Mondiale vinto in Indonesia. Una testa fina al servizio di un fisico imponente: il Milan scommette su di lui per il futuro della propria difesa.