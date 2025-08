Calciomercato Milan, cambia ancora il futuro di Musah? Il tecnico rossonero decisivo, le ultime

Calciomercato Milan, cambia di nuovo il futuro di Yunus Musah? Massimiliano Allegri è decisivo, le ultimissime

Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002, ha completamente cambiato le carte in tavola nella sua esperienza al Milan. Dopo un primo periodo di adattamento, l’ex giocatore del Valencia ha saputo conquistare la fiducia della dirigenza e, soprattutto, del tecnico Massimiliano Allegri, che lo considera ora un elemento chiave per il futuro della squadra.

Musah, noto per la sua versatilità e dinamicità in mezzo al campo, era inizialmente visto come un possibile partente nel mercato estivo. Tuttavia, le sue recenti prestazioni e l’atteggiamento positivo mostrato durante gli allenamenti hanno ribaltato le gerarchie. Allegri, allenatore esperto e vincente con una lunga carriera alla Juventus prima del ritorno al Milan, è rimasto favorevolmente colpito dalle qualità tecniche e mentali del giovane centrocampista. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il tecnico rossonero vede in Musah un tassello fondamentale su cui costruire un progetto a lungo termine.

La fiducia riposta nel giocatore ha spinto il Milan a riconsiderare la sua posizione sul mercato. Le voci di una possibile cessione, che fino a poche settimane fa sembravano concrete, si sono affievolite. Il Napoli, club che aveva mostrato interesse per Musah, non ha intensificato i contatti, segnale che il futuro del centrocampista appare sempre più legato ai colori rossoneri.

Inoltre, la valutazione di Musah è aumentata sensibilmente. Se in passato si parlava di una base d’asta di circa 25 milioni di euro, oggi quella cifra non sarebbe sufficiente per avviare una trattativa. Il Milan, infatti, considera il giocatore un patrimonio tecnico e strategico da preservare.

Con il mercato alle porte, la permanenza di Yunus Musah al Milan sembra l’ipotesi più concreta. Il suo percorso di crescita, la fiducia dell’allenatore e l’interesse della società lo rendono uno dei protagonisti più attesi della prossima stagione rossonera.