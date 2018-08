Dalla Spagna si riferisce di un accordo praticamente totale per il passaggio di André Silva dal Milan al Siviglia

L’arrivo di Gonzalo Higuain al Milan ha indotto il club rossonero a uno sfoltimento del parco attaccanti. Dopo la cessione di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid, si potrebbe concretizzare a breve anche un’altra uscita, quella del portoghese André Silva. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, il centravanti classe 1995 è vicino al passaggio al Siviglia. L’accordo tra le parti, come riferito, è praticamente totale e l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. La cessione dal Milan al club andaluso si può formalizzare sulla base del prestito annuale: l’attaccante portoghese, arrivato in rossonero un anno fa dal Porto per 38 milioni, sarebbe atteso a Siviglia nelle prossime ore.