Calciomercato Milan, Tare ha praticamente definito il primo colpo per gennaio: accordo trovato. I dettagli di questa operazione

Calciomercato Milan: Arizala è il primo colpo del 2026, operazione definita. I rossoneri hanno praticamente definito il primo colpo. I dettagli

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con largo anticipo rispetto all’apertura ufficiale della sessione invernale. La vigilia di Lazio–Milan in Coppa Italia è stata infatti sconvolta da un’indiscrezione diventata notizia certa nel giro di poche ore: l’arrivo a Milanello del giovane terzino sinistro colombiano Juan David Arizala, classe 2005, attualmente in forza al Deportivo Independiente Medellín. La notizia, inizialmente filtrata da ambienti vicini al club, ha trovato conferme rapide da parte di due tra i più autorevoli esperti di mercato, Matteo Moretto e Fabrizio Romano, che hanno definito l’operazione praticamente chiusa e pronta a essere formalizzata nei primi giorni di gennaio.

La Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine di oggi, ha confermato ulteriormente lo scenario, sottolineando come il calciomercato del Milan abbia accelerato con decisione per anticipare la concorrenza internazionale e bloccare uno dei profili più interessanti del calcio sudamericano. La cifra riportata per il trasferimento è di circa 3 milioni di euro, un investimento significativo considerando la giovane età del calciatore. Si tratta di una somma importante anche in relazione agli standard del campionato colombiano, al punto che l’operazione potrebbe entrare tra le più costose nella storia del Paese.

La strategia del Milan appare chiara: puntare su giocatori di prospettiva, capaci di crescere gradualmente e diventare patrimonio tecnico ed economico del club. L’ingresso di Arizala si inserisce perfettamente in questa logica. Terzino sinistro moderno, rapido e dotato di buona struttura fisica, il colombiano viene considerato un prospetto ideale per dare profondità alla rosa, soprattutto in un reparto che negli ultimi mesi ha evidenziato la necessità di nuove energie.

L’accordo tra Milan e Deportivo Independiente Medellín comprende anche una clausola sulla futura rivendita, ulteriore segnale della fiducia reciproca e della previsione di una crescita significativa del calciatore. Una scelta che testimonia la volontà del club rossonero di ampliare il proprio bacino di scouting, abbracciando sempre più convintamente mercati emergenti come quello sudamericano.

Se tutto procederà senza intoppi, Arizala sarà il primo rinforzo ufficiale del calciomercato del Milan di gennaio. Il suo arrivo permetterà allo staff tecnico di lavorare su un profilo giovane e plasmabile, capace di rappresentare una valida alternativa ai titolari e, allo stesso tempo, un investimento per il lungo periodo. Un segnale chiaro: il Milan guarda al presente, ma costruisce il futuro con determinazione e lungimiranza.