Calciomercato Milan: Boniface sospeso, si attendono garanzie fisiche

Calciomercato Milan: Boniface sospeso, non bastano tre visite. Si attendono garanzie fisiche per l’attaccante sottoposto a controlli accurati

L’approdo di Victor Boniface al Milan è un’operazione sospesa, in attesa di un unico, fondamentale gesto: la firma sul contratto. Sebbene l’accordo tra i club sia stato siglato e il giocatore si trovi già a Milano, questo passaggio finale è tutt’altro che una mera formalità. Rappresenta, infatti, il culmine di un processo meticoloso con cui la dirigenza rossonera vuole assicurarsi di aver coperto ogni possibile rischio. Una volta ottenute tutte le garanzie fisiche necessarie, l’attaccante nigeriano si recherà a Casa Milan per siglare l’accordo che lo legherà al club per la stagione in corso, con la prospettiva di un legame a lungo termine fino al 2030, qualora nell’estate del 2026 il Milan decida di esercitare il diritto d’acquisto pattuito con il Bayer Leverkusen.

La giornata di ieri è stata un vero e proprio tour de force medico per Boniface. Atterrato con un volo privato a Linate intorno alle 14:45, è stato immediatamente condotto alla clinica “La Madonnina” per i test di routine. Superato questo primo step, ha ottenuto l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Tuttavia, la storia clinica del giocatore, segnata da un doppio grave infortunio al legamento crociato e da recenti problemi muscolari in Bundesliga, ha spinto il Milan a una cautela estrema. Per questo è stato organizzato un consulto aggiuntivo con l’ortopedico di fiducia del club, culminato in un’ora e mezza di esami approfonditi all’ospedale Galeazzi. Ma non è finita: le visite sono state programmate in due fasi e oggi si terrà una nuova sessione, focalizzata specificamente sul ginocchio destro.

Mentre il club attende con ansia i responsi finali prima di procedere con le comunicazioni ufficiali, il giocatore ha fatto ritorno in hotel. L’attesa per vederlo in campo con la maglia rossonera sarà inevitabilmente lunga. Il suo stato di forma attuale non è ottimale, avendo accumulato solo 85 minuti in cinque amichevoli estive e non giocando una partita da titolare da inizio aprile. L’allenatore Massimiliano Allegri, rispettoso verso il Leverkusen, non si è espresso, ma è chiaro che servirà un percorso di recupero dedicato prima che Boniface possa essere a sua completa disposizione, probabilmente dopo la sosta per le nazionali. Nel frattempo, i tifosi sognano, affascinati dalla scelta della maglia numero 50, e i futuri compagni, da Chukwueze a Leão, sono pronti ad accoglierlo in un affare strutturato su un prestito oneroso da cinque milioni con un diritto di riscatto fissato a ventiquattro.