Calciomercato Milan, dubbi su Boniface: visite mediche decisive. I tifosi sono scettici e lo storico recente degli infortuni non incoraggia

Il mercato degli attaccanti di alto livello ha visto un’estate dominata dai club inglesi, con l’Arsenal che si è assicurato Viktor Gyokeres per oltre 70 milioni e il Manchester United che ha puntato su Benjamin Sesko per una cifra superiore agli 80 milioni. In questo scenario, il Milan, che pure era interessato a questi profili, ha optato per una strategia diversa, virando su un’alternativa più economica: Victor Boniface del Bayer Leverkusen. L’operazione si concretizza con un prestito oneroso di 5 milioni, con la possibilità di riscatto per 24 milioni la prossima estate. Se l’affare andrà in porto, Boniface firmerebbe un contratto fino al 2030, una mossa che il Milan valuta come un investimento a basso rischio, ma dalle potenzialità interessanti.

Tuttavia, prima di qualsiasi annuncio, il club rossonero dovrà superare una fase cruciale: le visite mediche. Per Boniface, infatti, non si tratta di una semplice formalità. La storia clinica dell’attaccante nigeriano è ricca di infortuni significativi, tra cui una doppia rottura del legamento crociato e diversi problemi muscolari. Questi acciacchi hanno limitato notevolmente il suo rendimento nelle scorse stagioni, come dimostrano le 34 partite saltate nel 2018-19 e le 56 nel 2020-21. Anche la sua esperienza al Leverkusen è stata segnata da uno stop di 14 partite per guai agli adduttori e da altri acciacchi che ne hanno compromesso la continuità. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Le sue condizioni fisiche sono quindi il nodo centrale della trattativa. Lo staff sanitario del Milan valuterà con estrema cura il suo quadro clinico. Le incertezze sono tali che persino i tifosi sui social manifestano un certo scetticismo. La necessità del Milan di trovare un attaccante pronto all’uso si scontra con la realtà di un giocatore che potrebbe aver bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore. Un rischio calcolato, considerando il recente fallimento della sua trattativa con l’Al Nassr, presumibilmente per motivi legati proprio alle sue condizioni fisiche.