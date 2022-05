Calciomercato Milan: Botman resta fedele al patto col Diavolo. L’olandese si è promesso ai rossoneri

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è Botman. I rossoneri hanno l’accordo con il giocatore ma c’è da battere la concorrenza del Newcastle.

Come riportato da Calciomercato.com i Magpies hanno messo sul tavolo del Lille una proposta superiore a quella rossonera e ora attendono segnali. Dal canto suo, Botman non ha cambiato le sue idee sul futuro: priorità assoluta al Milan in virtù di una stretta di mano com Maldini. La partita è aperta e la prossima settimana può essere decisiva in tal senso.