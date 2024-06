Calciomercato Milan, rossoneri pronti a cedere QUEL GIOCATORE in estate. BOCCIATURA IMMINENTE

Calciomercato Milan, molto vicina la cessione di Mattia Caldara in Serie B. Ecco le novità sul difensore rossonero in ottica mercato

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il calciomercato del Milan sta prendendo forma anche per quanto riguarda le possibili cessioni estive: su tutte quelle di Mattia Caldara che andrà via a parametro zero.

Il 30 giugno scadrà il contratto e con grande possibilità il ragazzo potrebbe giocare addirittura in Serie B con la maglia del Modena.