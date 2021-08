Calciomercato Milan, ancora il Parma per Conti? Le ultime

Calciomercato Milan, Conti rimane in uscita dal Milan: tra le tante offerte ricevute non decade l’opzione ritorno al Parma

Andrea Conti resta in uscita dal Milan nella corrente sessione estiva di calciomercato. L’esterno ex Atalanta ha ancora un anno di contratto coi rossoneri che al momento chiedono cinque milioni di euro per farlo partire ma che con l’avvicinarsi della fine delle contrattazioni potrebbero anche decidere di lasciarlo andare a zero risparmiando sull’ingaggio.

PARMA OPZIONE PREFERITA – Tra le tante opzioni a disposizioni di Conti (tra cui la Sampdoria in Serie A), secondo La Gazzetta dello Sport la preferita del terzino sarebbe il ritorno a Parma nonostante la retrocessione in serie B. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso.