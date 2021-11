Calciomercato Milan, difficoltà per il rinnovo di Kessie: trovato il sostituto

Calciomercato Milan: viste le difficoltà per raggiungere un accordo per il rinnovo di Kessie, i rossoneri avrebbero già individuato il suo sostituto

Il Milan non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Franck Kessie. L’ivoriano chiederebbe sempre 2 milioni in più di quanto recentemente offerto dal club di Via Aldo Rossi.

Nel frattempo il calciomercato rossonero si sarebbe sbloccato: infatti, stando a quanto riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo avrebbe trovato il degno sostituto: si tratta di Renato Sanches, centrocampista portoghese in forza al Lille, ex Bayern Monaco. Sul classe ’97 vi sarebbe grande concorrenza, in particolar modo Roma e Juventus in Italia. Maldini starebbe procedendo a fari spenti ma ovviamente ci sarebbero già stati dei contatti con il suo agente Jorge Mendes, il quale starebbe cercando di portare il suo assistito in un top club.

