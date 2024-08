Calciomercato Milan, l’EX Rebic può TORNARE in Serie A: le ultime sull’attaccante croato

Riecco Rebic! Il croato potrebbe tornare in Serie A dopo che è rimasto senza contratto dal Besiktas. Le ultime

Ante Rebic, ex attaccante del Milan, potrebbe tornare ben presto in Serie A. Dopo la rescissione del contratto con il Besiktas, il centravanti è svincolato ma non mancano le squadre interessate.

Secondo il Nicolò Schira, il giocatore è restato offerto a due squadre italiane che potrebbe rientrare nel Belpaese dopo le esperienze in rossonera, Verona e Fiorentina.