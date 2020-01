Calciomercato Milan: forte interesse per Under. I dettagli

Il Milan pensa ad Under per la fascia destra: il turco potrebbe sostituire il partente Suso, nel mirino di diverse spagnole

Il Milan pensa a Cenzig Under. L’esterno turco della Roma è uno degli obiettivi del mercato di gennaio: piace tanto alla dirigenza rossonera. Il turco non sta trovando spazio in questa stagione, chiuso prima da Zaniolo e dopo l’infortunio del centrocampista, dall’arrivo di Politano.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma però non si priverebbe del giocatore, intenzionata a puntare su di lui nella seconda parte di stagione.