Calciomercato Milan: fissato l’incontro con l’agente di Giroud. I dettagli

Ecco il primo acquisto del Milan: Olivier Giroud sarà un nuovo giocatore rossonero, a breve l’incontro con l’agente

Il Milan piazza il primo colpo per la prossima stagione. Olivier Giroud, 34enne attaccante del Chelsea è l’uomo che affiancherà Ibrahimovic nel reparto avanzato della prossima stagione. Un palmares di tutto rispetto per il campione del mondo in carica che dopo la Ligue 1 vinta con il Montpellier nel 2016 è approdato in Inghilterra al Chelsea e ha da qualche giorno alzato anche la coppa dalle grandi orecchie.

Il francese arriverà a parametro zero e nei prossimi giorni, come riportato da Emanuele Baiocchini di Sky Sport, la dirigenza rossonera incontrerà l’agente per definire gli ultimi dettagli contrattuali.