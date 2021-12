Calciomercato Milan: idea Rudiger per sostituire Kjaer. Le ultime

Calciomercato Milan, Maldini e Massara continuano la ricerca del sostituto di Simon Kjaer: l’ultima idea porta a Rudiger

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il Milan continua a monitorare la situazione alla ricerca di un sostituto per l’infortunato Simon Kjaer.

I telefonini di Maldini e Massara continuano a squillare, con procuratori e agenti che propongono tanti profili di diversa età e costo. L’ultima idea, come riporta il Corriere dello Sport, è quella che porta ad Antonio Rudiger. Il centrale è in scadenza di contratto col Chelsea a fine stagione e sembra non avere intenzione di rinnovare. L’addio anticipato, dietro piccolo indennizzo, non è per nulla da escludere.