Calciomercato Milan: Ilicic vuole i rossoneri. Ostacolo prezzo

Calciomercato Milan, Ilicic spinge per il trasferimento in rossonero: sul trequartista sloveno c’è solo il Diavolo

Il Milan è forte su Josip Ilicic e l’interesse è assolutamente ricambiato. L’importante aggiornamento sullo stato delle trattative viene offerto dal Corriere di Bergamo che spiega come lo sloveno spinge per il trasferimento a Milanello non valutando nessuna alternativa (che al momento peraltro latita).

L’Atalanta ha aperto alla partenza del classe ’87 ma chiede circa sei milioni di euro, una cifra troppo alta per il Milan che vorrebbe al contrario spendere al massimo la metà. Si continuerà a lavorare ma la pista è letteralmente infuocata.