Calciomercato Milan: interesse per Sabitzer, in uscita dal Lipsia

Secondo quanto riferito dalla Bild il Lipsia vorrebbe vendere Sabitzer in estate a prezzo vantaggioso: anche il Milan è interessato

Marcel Sabitzer rientra nella categoria di giocatore che, con ogni probabilità, cambieranno maglia durante la sessione estiva di calciomercato. Come riportato infatti dalla Bild, il centrocampista austriaco andrà in scadenza di contratto tra un anno con il Lipsia e per questo motivo può lasciare il club tedesco già a partire da quest’estate a un prezzo scontato.

Sul giocatore c’è l’interesse del Milan, oltre che di altre società come Roma e Arsenal. L’austriaco vorrebbe però partecipare alla prossima edizione della Champions League.