Krunic finge l’infortunio? Il retroscena di calciomercato con il Milan

Krunic è ormai un separato in casa Milan: spunta il retroscena sull’infortunio alla schiena accusato contro il Sassuolo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Rade Krunic è un ormai un separato in casa al Milan.

Il centrocampista ha staccato mentalmente la spina e vuole il Fenerbahce (anche se è forte pure l’interesse del Lione). Al momento peraltro il bosniaco è indisponibile per un fastidio alla schiena accusato contro il Sassuolo, ma l’infortunio per alcuni è solo una copertura sempre in ottica mercato.